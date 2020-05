METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, MOGUĆI PLJUSKOVI

U ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz jači popodnevni razvoj oblaka i moguću kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna od 18°C u Valjevu do 22°C u Negotinu. Uveče je moguća ponegde kiša.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz moguću kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 20°C.

U utorak i sredu i dalje svežije od proseka za drugu polovinu maja i nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih intervala uz čestu pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. U četvrtak na severu sunčano, a na jugu Srbije je moguća pojava lokalnih pljuskova. Temperatura u manjem porastu u petak i za naredni vikend uz više sunčanih sati, ali ni tada nije isključena mogućnost kratkotrajne kiše u toku dana.