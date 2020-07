METEOS: OBLAČNO, ALI TOPLO U SUBOTU

U subotu malo svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i povremenom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Veća šansa za pljuskove je popodne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 24°C u Loznici do 30°C u Negotinu. Uveče su mogući pljuskovi na zapadu i jugozapadu Srbije.

U subotu u Kruševcu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna oko 27°C.

U nedelju po Vojvodini suvo, a u ostalom delu Srbije česta kiša i pljuskovi uz obilnije padavine u centralnoj i južnoj Srbiji. Moguće su i kratkotrajne lokalne nepogode sa gradom. U ponedeljak malo toplije sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, ali na severu Srbije suvo. U utorak i sredu malo svežije od proseka uz prijatnu temperaturu i ponegde krakotrajnu kišu u utorak. Od srede do kraja sedmice sunčanije uz postepen porast temperature od četvrtka.