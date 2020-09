METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI TOPLO U PETAK

U petak toplo za ovo doba godine uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost i sunčane periode tokom dana. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni u skretanju na jugoistočni smer krajem dana. Pritisak ispod normale i u daljem padu. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 28°C do 30°C.

U petak u Kruševvcu promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Vetar slab jugozapadni u skretanju na jugoistočni smer krajem dana. Pritisak ispod normale i u daljem padu. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 29°C.

U subotu zahlađenje uz značajniji pad temperature sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se pad temperature za 10°C u odnosu na petak. U ponedeljak sveže i oblačno sa kišom u većem delu zemlje. Od utorka pretežno sunčano i suvo uz sveža jutra i manji porast dnevnih temperatura.