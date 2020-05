METEOS: PROMENA VREMENA OD UTORKA POPODNE

U utorak naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz pad temperature, najpre na severu Srbije. Samo će na krajnjem jugu Srbije ostati suvo veći deo dana. Počeće da duva umeren do pojačan severozapadni vetar na severu Srbije, a popodne i u ostalim krajevima. Pritisak ujutru ispod normale, a popodne iznad normale. Jutarnja temperatura od 9°C u Požegi do 18°C u Negotinu, a maksimalna od 15°C na severu Vojvodine do 27°C na jugu Srbije gde će biti više sunčanih sati.

U utorak u Kruševcu toplo i sunčano pre podne, a popodne naoblačenje sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar pre podne slab zapadni, a popodne umeren severozapadni. Pritisak ispod normale i u porastu. Jutarnja temperatura 12°C, a maksimalna do 24°C.

U sredu ponovo toplo sa dužim sunčanim periodima. Od četvrtka do nedelje na jugu Srbije vrlo toplo: oko 30°C, a na severu Vojvodine svežije za 5°C do 10°C u pojedinim danima. Kratkotrajni lokalni pljuskovi su mogući u četvrtak i za vikend.