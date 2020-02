METEOS: PREPODNE TOPLO, POPODNE ZAHLAĐENJE

U utorak naoblačenje sa kišom i postepeno zahlađenje zahvata sever Srbije. U ostalim predelima toplo za ovo doba godine u prvom delu dana, ali popodne i krajem dana dolazi do naoblačenja sa kišom i zahlađenja i u ostalim krajevima idući od severa ka jugu Srbije. Vetar ujutru i pre podne umeren južni i jugozapadni, a popodne na severu pojačan severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura neće biti i minimalna. Naime, jutro će biti toplije od popodneva i večeri, posebno na severu Srbije. Temperatura ujutru od 6°C do 12°C, maksimalna od 8°C na severu Vojvodine do 17°C na jugu Srbije, a minimalna temperatura uveče tj. na kraju dana od 2°C na severu do 8°C na jugu Srbije i u daljem padu.

U utorak u Krusevcu toplo sa sunčanim periodima pre podne, a popodne naoblačenje sa kišom i zahlađenje krajem dana. Vetar umeren južni, a uveče pojačan severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 5°C, maksimalna do 16°C i u padu popodne i uveče.

U sredu znatno hladnije sa povremenom susnežicom i snegom, osim po Vojvodini gde će biti suvo sa sunčanim periodima. U četvrtak i petak hladno sa slabim snegom na jugu i jugoistoku Srbije, a ostalim predelima sa više sunčanih sati. Za vikend jutarnji mrazevi i sunčano tokom dana uz manji porast dnevne temperature.