METEOS: PRED NAMA JE TROPSKA NOĆ, U UTORAK POPODNE PLJUSKOVI

Noć između ponedeljka i utorka biće vrlo topla. U utorak vrlo toplo i sunčano u prvom delu dana. Popodne sledi razvoj oblaka koji se premeštaju sa jugozapada i usloviće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren do pojačan jugoistočni . Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 25°C , a maksimalna od 31°C do 37°C.

U utorak u Kruševcu vrlo toplo i sunčano u prvom delu dana. Popodne razvoj oblaka uz moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 35°C.

U sredu svežije i preovlađujuće oblačno sa čestom kišom, lokalno obilnom sa jačim pljuskovima. Popodne će najviše padavina biti na jugu i jugoistoku Srbije, ponegde do 50 lit/m2 za kratko vreme pa su moguća lokalna pljavljenja. U četvrtak na severu sunčani periodi, a u zapadnim, centralnim i južnim krajevima promenljivo sa povremenom kišom i pljuskovima. U petak i za vikend toplije i sparno vreme sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka koji mogu usloviti lokalne pljuskove.