METEOS: PRE PODNE SUVO, TOKOM DANA KIŠA

U subotu ujutru i pre podne kiša na severu Srbije. Popodne na severu suvo, a kiša u centralnim i južnim krajevima. Uveče će na jugu padati jača kiša uz obilnije padavine u noći ka nedelji u tim predelima. Vetar na severu Srbije slab do umeren severni i severozapadni, a na jugu Srbije južni vetar u većem delu dana. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C u Požegi do 9°C u Vršcu, a maksimalna dnevna od 9°C na severozapadu Srbije do 15°C u centralnim predelima i Timočkoj Krajini uz pad temperature popodne.

U subotu pre podne u Kruševcu suvo, a od sredine dana sa kišom koja će biti obilnija krajem dana. Vetar slab umeren južni i istočni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 14°C.

U nedelju hladnije sa kišom u nižim predelima i snegom u planinama, a samo po Vojvodini prestanak padavina. U ponedeljak svugde prestanak padavina i delimično razvedravanje uz sunčane periode.