METEOS: OD PETKA U SRBIJI SVE TOPLIJE VREME

U petak nakon vrlo svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka i nekoliko stepeni toplije u odnosu na četvrtak. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C u Dimitrovgradu do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 20°C na istoku i jugoistoku Srbije do 24°C na jugozapadu, u Prijepolju i Bajinoj Bašti.

U petak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i par stepeni toplije u odnosu na četvrtak. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna oko 21°C.

Za vikend pretežno sunčano i znatno toplije uz slab vetar. U ponedeljak još toplije sa prvom prolećnom vrućinom. Maksimalna temperatura u subotu do 26°C, u nedelju do 28°C, a u ponedeljak ponegde do 32°C. U utorak naoblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature, najpre na severu Srbije.