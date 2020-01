METEOS: OD -6 DO +6°C U SUBOTU U KRUŠEVCU

U subotu malo niža temperatura nego u petak uz prolaznu oblačnost. Popodne oblačnost jača na jugozapadu i jugu Srbije gde su moguće vrlo slabe padavine krajem dana u vidu kratkotrajne kiše i susnežice. Na planinama može biti malo snega uveče. U ostalim predelima je mala šansa za padavine, a na severu će biti dosta sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna od 4°C do 10°C.

U subotu u Kruševcu malo niža dnevna temperatura nego u petak uz postepeno naoblačenje. Uveče je moguća poneka kap kiše. Vetar slab severozapadni, popodne umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -6°C, a maksimalna 6°C.

U nedelju na severu Srbije sunčani periodi, a na jugu oblačno uz moguće vrlo malo susnežice i snega pre podne. Tokom iduće sedmice preovlađujuće suvo i stabilno vreme uz porast dnevne temperature od ponedeljka. Međutim, u jutarnjim satima se očekuje mraz i ponegde magla, koja se može zadržati duže u nekim predelima , a posebno u Vojvodini i po kotlinama i u dolinama reka. U sunčanim oblastima i na planinama temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine.