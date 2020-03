METEOS: OBLAČNO I HLADNO, SA KIŠOM

U utorak oblačno i hladno sa kišom, a samo u većem delu Vojvodine suvo uz sunčane periode na severu Vojvodine. Na planinama će padati sneg, a u Dimitrovgradu je moguća susnežica. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 4°C u Dimitrovgradu do 13°C na severu Vojvodine.

U utorak u Kruševcu oblačno i hladno sa slabom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna 6°C.

U sredu toplije uz prolaznu oblačnost sa sunčanim intervalima. Samo je na severu i istoku Vojvodine ponegde moguća kratkotrajna kiša. U četvrtak sunčano i znatno toplije, u većini krajeva oko ili malo iznad 20°C. Slično vreme i u petak, ali će krajem dana doći do naoblačenja, najpre na severu Srbije gde je moguća prolazna kiša između petka i subote.