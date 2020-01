METEOS: OBLAČNO, ALI SUVO U ČETVRTAK

U četvrtak suvo u Srbiji uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i malo hladnije, posebno u oblastima gde je u sredu bilo sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak znatno iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 0°C (u Sjenici -10°C), a maksimalna od 3°C do 6°C, a u sunčanom Negotinu do 8°C.

U četvrtak u Kruševcu suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima i malo hladnije u odnosu na sredu. Vetar slab severozapadni. Pritisak znatno iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -3°C, a maksimalna oko 5°C.

U petak i za vikend u Srbiji svugde toplije uz naoblačenje sa malo kiše u nedelju i ponedeljak u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Na severu zemlje pretežno suvo.