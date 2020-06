METEOS: NESTABILNO VREME I U PETAK

U petak umereno toplo i nestabilno vreme sa povremenom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom u centralnim, južnim i istočnim krajevima. Na severu će šansa za kišu biti manja. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni.Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 22°C do 28°C. Uveče suvo.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 25°C.

Za vikend toplije sa više sunčanih sati uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 26°C do 30°C. U subotu pretežno suvo u većini krajeva uz moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova krajem dana. U nedelju su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi i u ostalim predelima. U ponedeljak i utorak malo niža temperatura i nestabilno sa čestim lokalnim pljuskovima. Od srede sve toplije sa više sunčanih sati.