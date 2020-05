METEOS: NASTAVLJA SE VREME SVEŽIJE OD PROSEKA

U petak nakon vrlo hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano sa vrlo malo oblaka na jugozapadu Srbije i svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 18°C do 21°C.

U petak u Kruševcu sunčano i svežije od proseka za drugu polovinu maja. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna oko 20°C.

U subotu hladno jutro uz manji porast dnevne temperature u odnosu na petak. Tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka na zapadu i severu Srbije. U nedelju prolazno naoblačenje i ponegde moguća kratkotrajna kiša. U ponedeljak, utorak i sredu svežije od proseka za drugu polovinu maja i nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih intervala uz moguću pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova.