METEOS: MALO HLADNIJE U PONEDELJAK, MOGUĆA KIŠA

U noći ka ponedeljku se širi kiša sa jugozapada i zapada Srbije. U ponedeljak malo hladnije nego u nedelju sa kišom povremeno. Kišna zona se premešta postepeno ka istoku i popodne kiša prestaje na zapadu i jugozapadu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Košava će oslabiti. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 6°C do 10°C.

U ponedeljak u Kruševcu malo hladnije sa kišom povremeno. Vetar umeren istočni i severoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 7°C.

U utorak će duvati slabija košava uz promenljivo oblačno vreme, ali će vetar jačati krajem dana. U sredu ponovo jaka košava uz naoblačenje. U četvrtak i petak je moguća kiša u većini predela uz slabljenje košave i postepeni pad temperature.