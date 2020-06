METEOS: KIŠOBRANI NEOPHODNI I U UTORAK

U utorak oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina biće na jugu Srbije, a vrlo malo u Vojvodini gde popodne i krajem dana dolazi do delimičnog razilaženja oblaka. Temperatura na severu Srbije nekoliko stepeni veća nego u ponedeljak, ali i dalje znatno hladnije od proseka. Vetar umeren severozapadni, u Vojvodini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 19°C na jugu do 25°C na severu Srbije. Uveče slabija kiša u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo.

U utorak u Kruševcu oblačno i hladno sa obilnom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 19°C.

Od srede sledi porast temperature uz sve više sunčanih sati sa dnevnim razvojem oblaka i ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugu i istoku Srbije i u planinskim predelima. Za naredni vikend najzad letnja temperatura od oko 30°C u većini krajeva.