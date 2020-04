METEOS: JUTRO TOPLO, POPODNE ZAHLAĐENJE

U utorak u Srbiji zahlađenje sa kišom, a na planinama kiša popodne prelazi u sneg iznad 800 mnv. Padavinska zona se premešta od severa ka jugu Srbije i temperatura će biti u naglom padu tokom dana. Zato će maksimalna temperatura biti odmah posle ponoći na severu, a na jugu Srbije u toku prepodneva. Popodne će biti hladnije nego ujutru, a minimalna temperatura se očekuje uveče jer će u toku dana temperatura biti u padu. Popodne na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak ujutru oko normale, a zatim u porastu i iznad normale popodne i uveče. Jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, sredinom dana od 8°C na severu do 16°C na jugu, a minimalna temperatura na kraju dana od 4°C do 8°C.

U utorak ujturu u Kruševcu toplo i suvo, a od sredine dana zahlađenje sa kišom. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak ujutru oko normale, a popodne iznad normale. Maksimalna temperatura pre podne oko 13°C, popodne oko 5°C, a minimalna temperatura uveče u daljem padu.

U sredu ujutru u Srbiji slab mraz ponegde, a tokom dana sunčano i toplije nego u utorak, mada sveže za april. U četvrtak ujutru je takođe moguć slab mraz, dok će tokom dana biti znatno toplije nego u sredu i u većini krajeva oko 20°C. U petak još toplije i sunčano, a od vikenda temperatura u manjem postepenom padu uz promenljivu oblačnost.