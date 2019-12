METEOS: I U PETAK U KRUŠEVCU HLADNO SA KIŠOM

U petak suvo u prvom delu dana, a popodne počinje slaba kiša i susnežica koja uveče prelazi u sneg i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije. Po Vojvodini suvo uz sunčane intervale tokom dana, kao i u Timočkoj Krajini. U ostalim predelima oblačno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 3°C, a maksimalna od 2°C u Dimitrovgradu do 6°C na severu Srbije.

U petak u Kruševcu oblačno i hladnije. Popodne i uveče slaba kiša i susnežica, a u noći ka suboti sneg. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 2°C, a maksimalna do 5°C, popodne u padu.

Za vikend sledi dalje zahlađenje koje dolazi sa severa uz sneg u subotu. Samo će po Vojvodini biti pretežno suvo. U nedelju još hladnije i suvo na severu, a u ostalim krajevima oblačno sa slabim snegom uz dnevnu temperaturu koja neće prelaziti 0°C u većini krajeva. U ponedeljak i utorak, kao i u Novogodišnjoj noći suvo uz mraz tokom noći i ujutru od -8°C do -2°C. Tokom dana maksimalna temperatura malo iznad 0°C, dok će početkom januara biti u manjem porastu.