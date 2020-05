METEOS: I U PETAK OBLAČNO I SVEŽE VREME

U petak promenljivo oblačno, nestabilno i sveže vreme za ovo doba godine sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Biće i malo sunčanih intervala. Samo će u Negotinskoj Krajini biti suvo sa više sunčanih sati. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C na jugu Srbije do 22°C u Negotinu. Uveče je moguća ponegde kiša.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno i sveže sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 18°C.

Za vikend i početkom iduće sedmice se zadržava promenljivo oblačno, nestabilno i sveže vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, a dnevna temperatura u većini mesta neće prelaziti 20°C. Otopljenje sa više sunčanih sati možemo očekivati od srede.