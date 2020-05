METEOS: I U NEDELJU MOGUĆA KIŠA, POPODNE TOPLIJE

U nedelju sveže i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima. Ujutru će padati kiša na jugu i jugoistoku Srbije, a popodne je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše na jugozapadu. U ostalim krajevima suvo. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C na severu do 12°C u Negotinu, a maksimalna od 16°C u Dimitrovgradu do 21°C u Negotinu.

U nedelju u Kruševcu ujutru kiša, a zatim suvo uz delimično razvedravanje sredinom dana. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 19°C.

U ponedeljak pretežno sunčano i malo toplije, a utorak postepeno naoblačenje na severu. U sredu i četvrtak malo svežije i promenljivo sa kišom povremeno.