METEOS: I U ČETVRTAK MOGUĆI KIŠA I PLJUSKOVI

U toku noći ka četvrtku kiša i pljuskovi, obilniji na severu Srbije, posebno u Banatu. U četvrtak promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala, a temperatura nekoliko stepeni veća nego u sredu. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 23°C u Subotici do 28°C na jugozapadu Srbije, u Prijepolju i Bajinoj Bašti. Uveče je takođe moguća pojava kratkotrajne kiše i pljuskova.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala, a temperatura par stepeni veća nego u sredu. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 26°C.

Do kraja ove i početkom iduće sedmice promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i čestom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura ispod proseka za ovo doba godine.