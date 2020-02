METEOS: I U ČETVRTAK HLADNO, OD -3°C DO +2°C

U četvrtak hladno sa mrazem ujutru i pretežno suvo sa sunčanim periodima tokom dana, osim na jugu i jugoistoku Srbije gde će u toku jutra i prepodneva padati sneg. Od sredine dana i u tim krajevima suvo. Popodne sledi lokalni razvoj oblaka koji se premeštaju od severa ka jugu. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar i biće u slabljenju krajem dana. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -1°C, a maksimalna dnevna od -2°C u Vranju i Dimitrovgradu do 6°C na severozapadu Vojvodine, u Somboru.

U četvrtak u Kruševcu hladno sa slabim snegom ujutru, a tokom dana suvo i sunčani intervali. Duvaće pojačan severni i severozapadni vetar i biće u slabljenju krajem dana. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 2°C.

U petak promenljivo oblačno sa malo susnežice i snega u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo. Za vikend jutarnji mrazevi i sunčano tokom dana uz porast dnevne temperature od nedelje. Početkom iduće sedmice znatno toplije.