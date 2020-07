METEOS: DAN SUNČAN, UVEČE MOGUĆI PLJUSKOVI

U četvrtak u Srbiji pretežno sunčano i vrućina. Popodne se očekuje jači razvoj oblaka na jugozapadu uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji se predveče i tokom noći šire na ostale predele. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 32°C u Subotici do 36°C u Zaječaru, Prijepolju i Bajinoj Bašti. Uveče su mogući lokalni pljuskovi.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. U noći ka petku su mogući lokalni pljuskovi. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 35°C.

U petak naoblačenje sa kišom i jačim lokalnim pljuskovima na severu i zapadu Srbije, koje se popodne i uveče šire ka istoku i jugu uz osveženje. Moguće su i kratkotrajne lokalne nepogode sa gradom. Za vikend malo svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i povremenom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.