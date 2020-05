METEOS: 32°C U ČETVRTAK, UZ RAZVOJ OBLAKA

U četvrtak vrlo toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz dnevni razvoj oblaka. U toku dana su ponegde mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi i pojava tkzv. žute kiše usled prisustva prašine i peska iz severne Afrike nad područjem Balkana. Vetar slab do umeren, ujutru južni, a zatim jugozapadni i zapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C u Požegi do 21°C u Vršcu, a maksimalna od 27°C na severu Vojvodine do 33°C na jugu i jugozapadu Srbije.

U četvrtak u Kruševcu vrlo toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Postoji šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar ujutru južni, a zatim jugozapadni i zapadni.. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 16°C, a maksimalna oko 32°C.

U petak vrlo toplo za ovo doba godine, ponegde do 36°C u centralnim i južnim krajevima, a na severu Vojvodine niža temperatura za 5°C do 10°C. Za vikend svugde niža i prijatnija temperatura, osim na krajnjem jugu Srbije. Ponegde je moguće da bude malo kratkotrajne kiše. U ponedeljak ponovo vrlo toplo.