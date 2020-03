METEOS: 23°C I U PETAK, POPODNE ZAHLAĐENJE

U petak dolazi do naoblačenja i zahlađenja u Vojvodini, a popodne i u zapadnim i centralnim krajevima Srbije uz postepeni pad temperature. Sunčano i vrlo toplo ostaje na jugu Srbije do večernjih sati. Na severu će naoblačenje biti praćeno slabom sporadičnom kišom od sredine dana, a kiša se očekuje kasnije popodne i u zapadanoj Srbiji, a zatim i u centralnim predelima. Vetar ujutru slab promenljiv, a popodne umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura od 3°C do 11°C, maksimalna dnevna od 13°C na severu do 25°C na jugu Srbije.

U petak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo, a kasnije popodne dolazi do naoblačenja i postepenog pada temperature. Vetar slab južni ili promenljiv, a krajem dana umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura 4°C, a maksimalna do 23°C.

Za vikend znatno hladnije i promenljivo oblačno sa kišom u centralnim i južnim predelima Srbije, a na planinama sa snegom. U nedelju ujutru i u nižim predelima na zapadu i jugu Srbije može biti susnežice i snega. Od ponedeljka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. U ponedeljak i utorak je ujutru moguć slab mraz.