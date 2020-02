METEOS: 18°C U KRUŠEVCU U PONEDELJAK

U ponedeljak ujutru u Srbiji slab mraz i ponegde magla. U toku dana sunčano i još toplije vreme nego u nedelju. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 15°C do 20°C, a u retkim kotlinama gde se magla zadrži duže biće hladnije.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i još toplije vreme nego u nedelju. Vetar slab južni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 18°C.

Od utorka u Srbiji promenljivo oblačno i postepeno svežije sa mogućom povremenom kišom od srede, a na planinama sa snegom u četvrtak i petak.