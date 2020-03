METEOS: 12. MARTA U KRUŠEVCU I DO 23°C!!

U četvrtak sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, u većini krajeva iznad 20°C. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C u Požegi i Dimitrovgradu do 10°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 20°C do 25°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 23°C.

Vrlo toplo vreme i u petak, ali će popodne doći do naoblačenja u Vojvodini, a zatim i na zapadu Srbije uz postepeni pad temperature. Krajem dana je moguća kiša ponegde na severu i zapadu. Za vikend znatno hladnije i promenljivo oblačno sa kišom u centralnim i južnim predelima Srbije, a na planinama sa snegom. U nedelju ujutru i u nižim predelima na zapadu Srbije može biti susnežice i snega.