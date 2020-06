METEOS: 01. JUNA U KRUŠEVCU SAMO 16°C

U ponedeljak hladno za ovo doba godine u Srbiji uz preovlađujuće oblačno vreme sa čestom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Biće vrlo malo sunčanih intervala. Na visokim planinama iznad 1700 mnv je moguća susnežica i sneg, pre svega na Kopaoniku. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 11°C, a maksimalna od 15°C do 18°C, u Negotinu do 20°C. Uveče povremena kiša sa manjom šansom u Vojvodini.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno i sveže sa povremenom kišom uz vrlo malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna oko 16°C.

U utorak i dalje sveže u Srbiji uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura u većini mesta neće prelaziti 20°C. U sredu malo toplije uz sunčane intervale i dnevni razvoj oblaka koji mogu usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Od četvrtka više sunčanih sati uz svakim danom toplije vreme i manje šansi za kišu.