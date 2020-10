MASKE I NA OTVORENOM, OKUPLJANJA ISKLJUČIVO DO 30 LJUDI

Nošenje maske od sada je obavezno i na otvorenim prostorima, saopštila je dr Darija Kisić Tepavčević nakon sednice Kriznog štaba u Beogradu. Doneta je odluka i da se lokalnim samoupravama zabrani da dozvoljavaju okupljanja više od 30 osoba, kao i da Beogradska arena od ponedeljka ponovo bude spremna za prijem pacijenata obolelih od kovida-19.

Osim toga, kako se saznaje, svi uslužni objekti dužni su da imaju odgovorno lice za spovođenje mera unutar objekta.

Kisić Tepavčević je posle sednice Kriznog štaba, istakla da se nalazimo u periodu kada se respiratnorne infekcije najlakše šire što važi i za koronavirus. Broj obolelih u Srbiji polako raste i kako je rekla, iako je situacija povoljnija nego u drugim evropskim zemljama, to ne treba da nas teši, jer virus ima veliki potencijal brzog širenja, i na svima nama je da to zautavimo. “U skladu sa tim doneta je odluka da se pre svega pooštre sve dosadašnje mere, u smislu kontrole njihove primene. Ograničenje okupljanja je bilo do 30, ali bilo je primera praktično u svim gradovima da su bila organizovana različita slavlja i okupljanja. Od danas važi zabrana lokalnim samoupravama da dozvoljavaju takvu vrstu okupljanja. Sledeće bitno je da maske treba da nosimo svi stalno, i u svakoj prilici, uključujući i otvorene prostore”, rekla je Kisić Tepavčević i pozvala građane da bodre i podstiču jedni druge da se pridržavaju te mere, jer se pokazala izuzetno efikasnom.

Radno vreme ugostiteljskih objekata ostaje do 23 sata, a u njima ostaju da važe ranije propisane mere – da je obavezno nošenje maske u svim situacijama, osim dok sedite za svojim stolom.