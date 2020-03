NEPOŠTOVANJE “POLICIJSKOG ČASA” JE KRIVIČNO DELO

Kršenje “policijskog časa” tretiraće se kao krivično delo “nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije”, izjavio je za Tanjug predsednik Udruženja sudija i tužilaca Nenad Stefanović. Isto važi i za starije od 65 godina kojima je uvedena potpuna zabrana izlaska iz domova, dodao je Stefanović.

Za ovo krivično delo zaprećena je novčana kazna od 100.000 do milion dinara, ili zatvor do tri godine, ukazao je Stefanovic. To znači da, ukoliko policija zatekne nekoga na ulici tokom noći, biće mu odmah napisana krivična prijava za pomenuto krivično delo, kao i starijim osobama kojima je potpuno zabranjen izlazak iz doma, kao i onima koji su prekršili meru kućne izolacije.

S obzirom da je Vlada već propisala uredbom kazne do 150.000 dinara za kršenje samoizolacije, što spada u isto krivično delo, i za kršenje policijskog casa novcana kazna će verovatno biti 150.000 dinara.

