KON: “PO POVRATKU SA LETOVANJA MORATE DA SE PRIJAVITE”

Građani Srbije, koji se posle petka u 18 časova, vraćaju u zemlju, treba da svoj ulazak u zemlju prijave elektronski i da navedu da koji su granični prelaz prošli i kada, objasnio je epidemiolog dr Predrag Kon kako će izgledati nadzor nad građanima koji se vraćaju iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije.

“Ne bi bilo dobro da pojure svi u kovid ambulante, to ne bi moglo da se izdrži. Očekujemo 50.000 nedeljno da dolazi u zemlju, puta 10 dana, to je 500.000. Ova prijava je nešto što već postoji kao test samoprocene na portalu e-zdravlje.gov.rs. Jedino što svako ima obavezu jeste da se prijavi zdravstvenom sistemu kroz taj portal. Čim se izvrši prijava preko tog sistema, i osoba upiše kada je i koji granični prelaz prošla, ona je u sistemu” rekao je Kon za TV Prva (prva.rs). Oni koji imaju simptome, kako je naveo, moraju da se jave u kovid ambulantu, a oni koji ne mogu da se prijave elektronski, treba da odu kod svog izabranog lekara, i na taj način se prijave. “Bitno je da budu prijavljeni, to je po članu zakona, znači da imaju obavezu. Kazna neće biti glavni način borbe. Međutim, treba shvatiti da onaj ko se ne prijavi, a dođe do zaražavanja od te osobe, on ne može da izbegne ono što u zakonu piše” dodao je Kon. On ne očekuje da će baš svi bez problema ubaciti podatke. Ističe i da ovde nije reč o evidenciji. “Ovde nije pitanje kontrole ili evidencije. Ovde je u pitanju lična stvar, da se neko javi u kovid ambulantu ako ima simptome. Nije stvar evidencije koliko je ljudi ušlo, mi to možemo da dobijemo i od granične policije” rekao je.

Propisana kazna je 150.000 dinara ukoliko je neko doveo zdravlje građana u opasnost. Kon nije mogao da precizira da li će sistem baš u petak 18. septembra u 18 sati početi da radi, ali je rekao da se radi o tome.