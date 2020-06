KON: “NEMA NAZNAKA BRZOG POBOLJŠANJA”

Član državnog Kriznog štaba za borbu protiv pandemije Predrag Kon izjavio je da se situacija sa koronavirusom nesumnjivo pogoršava i da je takva da se “ne vide naznake da će biti brzog poboljšanja”.

Epidemiolog Predrag Kon je danas rekao da je alarmantan podatak da čak 57 odsto obolelih od koronavirusa ne zna gde se zarazilo, što automatski pokazuje da je virus u cirkulaciji, a posebna opasnost od inficiranja je u javnom saobraćaju, kao i u drugim zatvorenim prostorima. Kako je objasnio, predstoje prijemni ispiti, maturske večeri, svadbe i druga slavlja, a sve to su rizični skupovi. “Lično mislim da je situacija dovoljno pogoršana i treba da se ‘uzmemo u pamet’. Možemo da razmišljamo i o prekidu rada noćnih klubova i smanjenju radnog vremena lokala”, konstatovao je Kon. On je dodao da su to stvari koje se razmatraju u Kriznom štabu i da smatra da je bolje da te mere budu donete što pre, nego da se situacija pogoršava. Komentarišući jučerašnje podatke o novoobolelima, epidemiolog dr Predrag Kon rekao je za RTS da nema dileme da se koronavirus vraća. “Da li će da se vraća većom snagom, to ćemo sačekati. Ovaj virus nam je pokazao da ništa ne znamo o njemu, i da jednostavno sve ono što se uobičajeno dešava kod respiratornih virusa, a to je da ima jasnu sezonu, da je u ovim mesecima, u ovom delu godine itekako aktivan i sposoban da se prenosi”, rekao je dr Predrag Kon.

Zbog porasta broja novozaraženih, u Novom Pazaru je u četvrtak proglašena vanredna situacija.