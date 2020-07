“JASTREBAC 2020.” OVE GODINE ĆE SE REALIZOVATI ON LINE

Zbog epidemiološke situacije, astronomsko udruženje “Eureka” neće održati kamp na Jastrepcu, koji je planiran za period 10. do 13. avgust 2020. godine. Umesto toga, sve aktivnosti koje bi se realizovale u tom periodu na Jastrepcu, pomeraju se na onlajn platformu tako da će u periodu od 10. do 13. avgusta biti održana onlajn predavanja i posmatranja putem zoom platforme i društvenih mreža. Pravo učešća na onlajn kampu imaju svi koji su se prijavili za učešće na kampu do 25. jula tako da će ovo biti do sad (po očekivanjima organizatora) najmasovniji događaj koji je udruženje održalo kad je onlajn platforma u pitanju.

Na sajtu udruženja uskoro će biti objavljen detaljan program kampa, predavači i načini za praćenje predavanja i posmatranja.

Projekat Astronomski kamp “Jastrebac 2020.” realizuje se u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u organizaciji astronomskog udruženja “Eureka” i uz finansijsku podršku grada Kruševca i podršku Kancelarije za mlade, Turističke organizacije grada Kruševca i Centra za stručno usavršavanje Kruševac.