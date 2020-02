U utorak, 18. februara 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 16.00 delovi naseljenih mesta Bukovica, Lomnica i Veliki Kupci;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Gavez i Belasica;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Donji Stupanj i Rudenice u Opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Tršanovci, Brđani i Kobilje u Opštini Brus i

od 10.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Orašje u Opštini Varvarin.