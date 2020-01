ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 30.01.2020.

U četvrtak, 30. januara 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 11.30 ulica Vidovdanska (od Bulevara Nikole Pašića do Parunovačkog mosta), ulice Vase Pelagića, Sime Markovića i Temnićka u Kruševcu;

od 11.30 do 14.30 ulica Balkanska (od Bivoljske do mosta),ulice Ilije Garašanina i Brvenička u Kruševcu;

od 09.00 do 14.30 delovi naseljenih mesta Begovo Brdo (kod mlekare) i Jablanica, kao i ulica Žrtava fašizma u Mudrakovcu;

od 08.30 do 14.30 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Strmenica i Mrmoš i

od 08.30 do14.00 u Opštini Brus delovi naseljenih mesta Lipovac, Graševci i Brđani (Drenova).