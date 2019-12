ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK

U ponedeljak, 23. decembra 2019. godine, bez električne energije će biti:

od 11.00 do 13.00 naseljena mesta Parcane, Marenovo, Zalogovac i Globare;

od 12.00 do 14.00 deo Dositejeve i Kosovske ulice (lokali na Jakšinom igralištu) u Kruševcu;

od 10.00 do 14.00 zgrada u ulici Sestre Popović broj 5 i deo ulice Save Miloševića u Kruševcu;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus naseljeno mesta Lipovac;

od 08.30 do 14.30 u Opštini Aleksandrovac naseljena mesta Rudenice i Vukov Do;

od 09.00 do 10.30 u Opštini Ćićevac deo naseljenog mesta Grad Stalać i

od 11.00 do 13.00 u Opštini Ražanj deo naseljenog mesta Šetka.