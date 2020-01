U ponedeljak, 27. januara 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 11.30 u Kruševcu delovi ulica Milosava Pavlovića, Ljube Tripkovića i Dušana Ristića;

od 11.30 do 14.30 u Kruševcu delovi ulica Ljube Tripkovića, Mijajla Stojkovića, Mirka Mesića, Rlički partizanski Logor, Jovana Orela, Stojana Đorđđevića i Stanislave Zakić i

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus delovi naseljenih mesta Žiljci, Trećak i Žalica.