ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 25.02.2020.

U utorak, 25. februara 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Veliko Golovode i deo izletista Jatrebac;

od 08.00 do 16.00 Šumadijska ulica, prvi deo, ulica Vitomira Davidovića, prema “Beloj Boci” i Češalj 3 u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Dobroljupci i Donja Rzanica;

od 09.30 do 13.00 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Obrež i

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus delovi naseljenih mesta Vlajikovci i Jerinin grad.