ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 16.03.2020.

U ponedeljak, 16. marta 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 15.00 delovi naseljenih mesta Veliki Kupci, Grkljane i Dvorane;

od 09.00 do 10.30 ulica Žrtava fašizma u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Đunis, Srnje i Kukljin;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Botunja i Lipovac u

Opštini Brus;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Bratići i Koznica u Opštini Aleksandrovac;

od 11.00 do 12.00 deo naseljenog mesta Lomnica;

od 12.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Vitanovac.