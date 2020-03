ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 09.03.2020.

U ponedeljak, 09. marta 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 15.00 delovi naseljenih mesta Velika Kruševica, Đunis, Dvorane i Poljaci;

od 08.00 do 16.00 delovi naseljenih mesta Mali Kupci i Veliki Kupci;

od 08.30 do 14.30 u Opštini Brus deo naseljenog mesta Lipovac;

od 08.30 do 14.30 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Ploča;

od 12.00 do 14.00 deo ulice Cara Lazara – od broja 214 do broja 280;

od 10.30 do 12.00 deo naseljenog mesta Vitanovac;

od 09.00 do 10.30 delovi ulice Poručnika Božidara i Birčaninove ulice u Kruševcu.