U utorak, 03. marta 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 deo naselja Bivolje – ulice Branka Radičevića i Metohijska;

od 08.00 do 16.00 delovi naseljenih mesta Veliko Grkljane i Veliki Kupci i

od 09.00 do 16.00 naseljena mesta Velika Lomnica, Buci i izletište Jastrebac.