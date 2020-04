I APOTEKE ĆE RADITI U SUBOTU OD 04 DO 07 SATI

U Kruševcu će u subotu, 04. aprila 2020. apoteke će za penzionere biti otvorene od 04.00 do 07.00 sati. Podsećamo, građani stariji od 65 godina moći će da kupe namirnice u radnjama u subotu, umesto u nedelju, što je do sada bio slučaj. Prodavnice će za najstarije građane biti otvorene u subotu od 4 do 7 časova ujutru. Oni će zbog kupovine namirnica i posete apotekama moći da napuste svoje domove od 3 do 8 časova ujutru.

Apoteka Matić Kruševac

Apoteka Matić 1, Brijanova 5

Apoteka Matić 2, Obiliceva 9

Apoteka Matić 3, Porucnika Bozidara 52

Apoteka Matić 4, Kosovska 11

Apoteka Marković Kruševac

Apoteka Marković, ul. Kosovska 16 Kruševac

Apoteka Marković, ul. Vidovdanska 201, Kruševac

Apoteke “Dr MAX”

Apoteka Trg Kosovskih junaka

Ul. Vidovdanska 35

Apoteka Nova Pijaca

TILIA Apoteka

Ulica Ilarna Ruvarca br.1 Rasadnik

BENU apoteke Kruševac

DIS

MAKSI

RODA – Nacije

RODA – Rasadnik

Dragomira Gajića br. 13

Cara Lazara br. 136

Milunke Savić br. 2

Oaza zdravlja Krusevac

Vidovdanska 1, od 06.00 do 12.00 sati

Apoteke Anđela

subota 04.04.2020. i nedelja 05.04.2020. – od 06.00 do 15.00:

Dostojevskog 61, Rasadnik

Lazarica BB

Balkanska 100, Bivolje

Jakšićeva 4, Stara pijaca

Brijanova 19, bivša ulica Partizanskih kurira

Aerodromska 14, Mudrakovac

Karađorđeva 211, Ćićevac

subota 04.04.2020. od 06.00 do 12.30, nedelja neradni dan:

Velika Drenova BB

Veliki Šiljegovac BB

Pegaz Resort, ugao M. Obilića i Olimpijske, Vrnjačka Banja

Nemanjina 15, Zelena pijaca, Vrnjačka Banja