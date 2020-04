HOĆE LI BITI ZAVRŠNIH ISPITA OVE GODINE??

Ministar prosvete Mladen Šarčević kazao je da do kraja školske godine neće biti povratka u škole za proces redovne nastave. On je najavio i izmenu Pravilnika za ocenjivanje. “Raspust počinje krajem maja, kada se završava redovna nastava, a koja je ovaj put, tokom vanrednog stanja, bila onlajn”, naveo je Šarčević u izjavi za list Blic.

Prema njegovim rečima, biće izmenenjen Pravilnik za ocenjivanje, jer sada ne postoji tromesečje, kao ni dosadašnji vid završnog ispita. “Oko ovog pitanja se prepliću različiti interesi, počev od onog da ne bude završnog ispita, odnosno male mature. To je najlakši scenario, koji međutim, ne bi bio i najpošteniji jer bi to značilo da će pojedine škole upisati đaci koji, inače, ne bi mogli da ih upišu, čime bi ostali uskraćeni oni koji bi uspešnije položili ispite i upisali željene škole”, kazao je on. Šarčević je dodao da će za dve do tri nedelje to ministarstvo predstaviti model, koji će odgovarati epidemiološkoj situaciji u Srbiji, ali i biti u skladu sa zaključkom i scenarijem koji će se primenjivati u Evropi za završni ispit.