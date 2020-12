COVID19, SRBIJA: PREKO 6.500 NOVIH SLUČAJEVA INFEKCIJE

Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 sata preminulo je 56 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 2.005, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs.

Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 15.697 osoba i registrovano je 6.557 slučajeva zaraze.

U zdravstvenim ustanovama širom Srbije 283 osobe su na respiratorima!!

“Izdržljivost zdravstvenog sistema je na granicama. Punjenja bolnica će i dalje biti, bez obzrira na to što je u Beogradu došlo do stabilazacije situacije”, istakao je danas dr Predrag Kon.

“Mi smo sada u piku, to je sam vrh talasa. Beograd je u tom piku bio prethodne dve nedelje gde je kriva bila na visokom nivou. Ona će vrlo polako padati, nemamo dramatične restriktivne mere, videćemo kojom će brrzinom opadati. Ostali deo Srbije, neka mesta imaju veću prisutnost virusa na broj stanovnika, to će kod njih biti drugačije. To je fenomen prelivanja, gde prvo krene, prvo i počne da pada”, dodao je dr Kon.

O mogućim novim merama i zatvaranjima danima pranika, dr Kon kaže: “Mere su na snazi. Mogu samo svoje mišljenje da kažem – ako nismo u stanju da shvatimo ovu situaciju, onda to država jednostavno mora da prihvati i da zatvori sve. To s obzirom na ono što se prenosi za Aranđelovdan, za 21. novembar, po informacijama koje imam to je slavljeo u krugu najuže porodice i masovno je prihvaćeno da se ne prave velika slavlja”, ispričao je dr Kon i dodao da je “normalno da imate izuzetke”.