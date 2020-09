COVID19, SRBIJA: PONOVO “SKOK” BROJA NOVOINFICIRANIH

I u poslednja 24 časa u Srbiji su još dve osobe preminule od posledica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 715, objavilo je Ministarstvo zdravlja.

Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji je registrovano 76 novih slučajeva, a na koronavirus je testirano 7.509 osoba. U Srbiji su od početka epidemije potvrđena ukupno 31.482 slučaja infekcije. Do 15 časova 01. septembra u Srbiji je testirano ukupno 938.546 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Na respiratorima je 48 osoba.

Vlada Srbije saopštila je da je zadužila Ministarstvo zdravlja i MUP da u saradnji sa inspekcijskim organima na nivou jedinica lokalne samouprave pojačaju kontrolu poštovanja epidemioloških mera. Dodatno, zatražila je od jedinica lokalne samouprave i da naprave plan zajedničkih kontrola poštovanja svih važećih mera za suzbijanje koronavirusa. Svi građani Srbije koji uoče nepoštovanje preventivnih mera to mogu prijaviti putem jedinstvenog Kontakt centra za inspekcije, posredstvom portala www.inspektor.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011/63-50-322. “Zakoni Republike Srbije, kao i svi protokoli o sprovođenju epidemioloških mera, koje je izradio Krizni štab, nedvosmisleno utvrđuju načine na koji se događaji mogu organizovati i oko njihovih poštovanja ne sme i neće biti nikakvih kompromisa”.

Epidemiolog Predrag Kon je naveo da smo postali svedoci prilično čestog narušavanja svih mera, i to svesnog. Upozorio je da će biti prilično oštra reakcija države i da će to biti koordinisana akcija MUP-a i inspekcija. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da od sinoć zajedničke ekipe inspektora Ministarstva zdravlja i policije kontrolisati okupljanja ljudi u broju većem od dozvoljenih 30 i da će protiv prekršilaca podnositi prijave. Ministar je rekao da je Krizni štab prošle nedelje relaksirao neke mere zbog dobrih rezultata, računajući na ličnu odgovornost i poštovanje mera, ali da se to nije desilo.