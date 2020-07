COVID19, IZVEŠTAJ ZA RASINSKI OKRUG, 11.07.2020.

Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kruševac, koji je danas dostavljen, nema podataka o novoinficiranim osobama koronavirusom, ali takođe nema ni podataka da su iz referentnih laboratorija stigli negativni rezultati, na prisustvo virusa Covid19, ranije poslatih briseva.

Jedina razlika u brojevima koji se nalaze jučerašnjem izveštaju jeste kod brojeva poslatih uzoraka na testiranje koji je u odnosu na juče veći za 25 poslatih uzoraka na testiranje sa teritorije okruga.

U Rasinskom okrugu, dakle, ukupno je obolelo 548 osoba, a do sada je, prema takođe identičnim podacima kao u jučerašnjem izveštaju, izlečeno 366 lica sa područja okruga.

U Rasinskom okrugu preminulo je 36 osoba, i to 24 muškarca i 12 žena. Sa teritorije grada Kruševca od posledica izazvanih koronavirusom umrlo je ukupno 20 ljudi i to 15 muštaraca i 5 žena; Sa teritorije Brusa umrla su dva muškarca; U opštini Aleksandrovac preminule su dve žene; U opštini Trstenik preminulo je troje ljudi i to 1 muškarac i dve žene; U opštini Varvarin preminula su 4 muškarca i 3 žene i sa teritorije opštine Ćićevac preminula su dva muškarca.

POZITIVNI NA COVID19 U OPŠTINAMA RASINSKOG OKRUGA:

Kruševac – 343 .. broj poslatih uzoraka do danas – 4600;

Varvarin – 27 .. broj poslatih uzoraka do danas – 216;

Ćićevac – 13 .. broj poslatih uzoraka do danas – 148;

Aleksandrovac – 92 .. broj poslatih uzoraka do danas – 489;

Trstenik – 11 .. broj poslatih uzoraka do danas – 294;

Brus – 62 .. broj poslatih uzoraka do danas – 321.

Ukupan broj poslatih uzoraka briseva na testiranje na prisustvo Covid19 virusa sa teritorije Rasinskog okruga do danas je 6.068.