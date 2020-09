COVID19, IZVEŠTAJ ZA RASINSKI OKRUG, 10.09.2020.

U predhodna 24 sata na teritoriji Rasinskog okruga, a prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kruševac za četvrtak, 10. septembar 2020. godine, zabeležen je jedan novi pozitivan rezultat ranije poslatih briseva na testiranje na prisustvo koronavirusa. Novoobolela osoba je sa teritorije Kruševca.

U Rasinskom okrugu ukupno je inficirano 1.466 osoba, a izlečeno je 1.348 osoba. Na infektivnom odeljenju danas je 5 pacijenata. Pod zdravstvenim nadzorom su 4.222 osobe iz okruga. U današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlja stoji da je do danas poslato 11.211 uzoraka na testiranje, što je za 42 više u odnosu na poslednju promenu te cifre u sredu, 09. septembra 2020. godine.

Pozitivni na Covid19, od početka epidemije, u opštinama Rasinskog okruga:

Kruševac: 883 + 1, ukupno 884

Varvarin: 67

Ćićevac: 55

Aleksandrovac: 260

Trstenik: 85

Brus: 115

U Rasinskom okrugu, od posledica izazvanih prisustvom virusa covid19, preminule su 53 osobe i to 38 muškarca i 15 žena (Preminuli: Kruševac 32, Varvarin 9, Ćićevac 2, Aleksandrovac 3, Trstenik 4, Brus 3).

Komercijalni PCR testovi se uzorkuju svakog radnog dana od 07.00 do 09.00 časova, u za to određenom prostoru pored Covid ambulante (zgrada Ambulante “14.oktobar”). Pre dolaska obavezno je zakazivanje na telefon 064/865-35-76, svakog radnog dana od 07.00 do 12.00 časova.