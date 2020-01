CIGARETE SKUPLJE ZA 10 DINARA OD 03.02.2020.?

Zbog novog pomeranja akciza, očekivano, doći će i do poskupljenja cigareta, i to u proseku za 10 dinara, najverovatnije od 03.februara.

Duvandžije se, po pravilu, prilagođavaju šestomesečnom povećanju, što se na kraju odražava na potrošače i cenu paklice. Ovaj namet uvećan je za dinar i po, pa država po ovom osnovu od Nove godine uzima proizvođačima 73 dinara po paklici umesto dosadašnjih 71,5 dinara. To je norma koja je predviđena akciznim kalendarom koji je usvojen 2017. godine i važi do juna 2020. To podrazumeva da se dva puta godišnje uvećava specifična akciza. Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna akciza od 33 odsto cene, a na sve to se dodaje i PDV.

Duvandžije su ranije podnele zahtev Vladi za poskupljenje, a nove cene stupaju na snagu 3. februara. One su objavljene i u “Službenom glasniku Srbije”. Cigarete kompanije “Filip Moris” će tako prve “skočiti”, pa će paklica “bonda” od 3. ferbuara, koštati 270 dinara. Malboro će biti 360, na primer “flavor touch” će biti 320 (sada košta 310), parlament Aqua blue” će koštati 400 dinara. Osim za cigarete, cene se usklađuju i za rezani duvan. Podsetimo, Srbija mora da dostigne standarde EU, koje propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 cigareta. U Srbiji je sada oko 60 evra.