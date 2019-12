BLIC.RS: MMF TRAŽI NOVO POSKUPLJENJE STRUJE

Međunarodni monetarni fond (MMF) traži da Elektroprivreda Srbije (EPS) do kraja juna 2020. godine uradi procenu novih tarifa za struju, piše “Blic”. One bi uključivale i povećanje izdvajanja za obnovljive izvore energije, ali MMF traži i da do tog roka EPS poveća cenu struje, prenosi list. Po navodima lista, MMF je u izveštaju dostavljenom srpskim vlastima ocenio da bez tih mera nije realno očekivati uspešnu finansijsku konsolidaciju EPS-a.

“MMF traži novo poskupljenje struje sredinom naredne godine jer smatra da nedavno povećanje cene kilovata nije dovoljno da se pokriju troškovi proizvodnje električne energije. Ono što je važno jeste da oni insistiraju da se usvoji i formula po kojoj bi se poskupljenje struje vezalo za inflaciju, ali i da se odredi tačan datum u godini kada stupa na snagu novi cenovnik”, preneo je “Blic”. Dodaje se da je u izveštaju MMF-a naveden kraj 2020. godine kao rok do kog bi trebalo da budu završene sve aktivnosti oko transformacije EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo.

Izvor: blic.rs/B92.net