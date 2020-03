48 OSOBA U SRBIJI ZARAŽENO KORONAVIRUSOM

U Republici Srbiji je do 18 časova 15. marta 2020. godine registrovano ukupno 48 potvrđenih slučajeva Kovid-19.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je večeras da pacijenata zaraženih korona virusom ima u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Kikindi, Nišu, Kragujevcu, Čačku i Zrenjaninu. Lončar je, na konferenciji za štampu, kazao da ima 12 pacijenata na infektivnoj klinici u Beogradu, četiri u Novom Sadu, od toga jedan u ozbiljnom stanju na respiratoru, jedan u Pančevu, pet u Nišu, i jedan u Kragujevcu. “To su svi ležeći i plus pacijente koji su kod kuće i u dobrom stanju. Kada su kod kuće nama je to cilj, a to je moguće za sve kada nemaju kliničku sliku da moraju biti u bolnici. Njihovo stanje se prati i ako se promeni, istog trenutka se pozivaju i dolaze u infektivnu”, objasnio je on. Što se kaznene politike tiče za one koji se ne pridržavaju odluke o kućnoj izolaciji, rekao je da je predviđeno od tri meseca do tri godine zatvora. To je po zakonu definisano i ozbiljna neodgovornost, nepoštovanje ako izlaze i ugrožavaju ljude, podvukao je on.