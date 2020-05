27.05. – SVETSKI DAN OBOLELIH OD MS-a /video

U svetu od MS-a boluje više od dva milona ljudi, a u Srbiji je, po podacima iz 2017. godine registrovano više od 7000 pacijenata, mada po nezvaničnim istraživanjima taj broj danas prelazi 9.000. Bolest najčešće počinje između 20. i 40. godine, mada se može javiti u bilo kom životnom dobu. MS je češća kod žena nego kod muškaraca (2:1), a statistika Svetske Zdravstvene Organizacije upozorava da je kod mlađe populacije MS vodeći uzrok netraumatskog invaliditeta. I pored ovih alarmantnih činjenica, odnos državnih zdravstvenih institucija prema pacijentima obolelim od ove bolesti u našoj zemlji je na najnižem nivou u poređenju i sa evropskim standardima i sa zemljama regiona i njima bi dosta značilo da imaju pristup medijima sa ciljem da postanu vidljiviji u društvu.

Multipla skleroza (MS) je ozbiljno, autoimuno, neurodegenerativno i upalno oboljenje centralnog nervnog sistema – mozga i kičmene moždine. Bolest je vrlo nepredvidiva i promenljivog toka, ispoljava se neurološkim simptomima, a karakterišu je česta pogoršanja i prekid protoka informacija između mozga i tela. Simptomi se kreću od umora, opšteg zamora, oštecenja kognitivnih funkcija, ukočenosti i otežanog hodanja, preko utrnulosti i peckanja, do slepila, poremećaja mokrenja i defekacije, bolnih mišićnih grčeva, problema sa koordinacijom i ravnotežom, govorom ili gutanjem, poremećaja seksualnih funkcija, pa sve do potpune oduzetosti, paralize, i trajnog invaliditeta kod obolelih. U ovim specifičnim vremenima, kada je pažnja celog društva usmerena ka obolelima od virusa COVID-19, problem obolelih od MS-a su još manje vidljivi. A u vremenu izolacije i distanciranja njihov život ionako specifičan morao je dodatno da se menja. To važi i za samo obeležavanje Svetskog dana obolelih od multipla skleroze i za aktivnosti članova svih udruženja obolelih od ove autoimmune bolesti.

Udruženje obolelih od multipleskleroze u Rasinskom okrugu postoji više od 20 godina. U toku jedne kalendarske godine organizuju puno akcija koje su namenjene članovima udruženja u cilju pomoći, edukacije i podrške…Udruženje na Svetski dan obolelih ima zadatak da promoviše te svoje aktivnosti I život sa MS-om. Činjenica da se prošlogodinji Svetski dan obolelih od Multipleskleroze obeležavao pod sloganom “Nevidljivost MS-a” govori sama po sebi sa čime se oboleli suočavaju. Televizija Jefimija će emisijama “MS – Menjamo svest” od sledeće nedelje pokušati da probleme ovih ljudi učini vidljivijim.